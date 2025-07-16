Глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш сообщил, что правительство страны рассмотрело на своем заседании проект семилетнего бюджета Евросоюза, подготовленный в Брюсселе

БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Венгрия не поддержит подготовленный Еврокомиссией проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, который предусматривает выделение на поддержку Украины €278 млрд. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Он сообщил, что правительство страны рассмотрело на своем заседании проект семилетнего бюджета ЕС, подготовленный в Брюсселе. "Этот бюджет ориентирован на Украину, и в нем есть статьи, предусматривающие направление средств Украине. Предлагается непосредственно ей выделить €88 млрд, а еще €190 млрд ассигновать на ее присоединение к ЕС в течение семи лет", - уточнил Гуйяш.

Кроме того, сказал он, предложенная в этом документе система поддержки сельского хозяйства в ЕС, по мнению Венгрии, не отвечает интересам европейских фермеров.

"Таким образом, этот проект бюджета является неприемлемым", - заявил глава канцелярии премьера. Он отметил, что в своем нынешнем виде документ не может служить основой для переговоров между Еврокомиссией и странами ЕС и требует изменений. Будапешт намерен придерживаться такой позиции на предстоящих консультациях с Брюсселем и своими союзниками по подготовке этого документа.