Депутат Рады Дмитрук заявил о нарушениях в процессе смены правительства Украины

Как указал депутат Рады, молчаливое подчинение режиму Владимира Зеленского является ключевым критерием отбора в кабмин страны

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Смена правительства Украины проходит с нарушением конституционных процедур и при отсутствии прозрачности. Об этом заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Никаких прозрачных процедур или конституционных принципов уже давно нет. Кандидаты не обсуждаются в парламенте, не проходят общественные слушания", - сказал он, комментируя перестановки в кабмине.

"От перестановки чисел сумма не меняется - как ни крути, а результат один. Эта пословица как нельзя лучше описывает "перестановки" в кабмине Украины, - резюмировал Дмитрук. - Пока мы не остановим этот режим - все эти "перестановки" будут продолжением одного и того же спектакля: меняются актеры, но сценарий - один и тот же".

Единственный критерий отбора в кабмин Украины - это молчаливое подчинение режиму Владимира Зеленского, указал Дмитрук.

"Единственный критерий отбора: молчаливое подчинение преступному режиму. Кто готов подписывать любые указы с Банковой (улица в Киеве, на которой расположен офис Зеленского - прим. ТАСС) - тот и будет назначен", - сказал он, комментируя перестановки в украинском правительстве.

Экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров также отметил в интервью ТАСС, что процесс смены правительства осуществляется с нарушениями Конституции Украины. 14 июля Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру - министру экономики Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, хотя по конституции предложить кандидатуру главы кабмина должно парламентское большинство. Уже в среду Рада отправила в отставку премьера Дениса Шмыгаля и правительство Украины.

Кадровые решения

Кадровые решения Владимира Зеленского обеспечивают отходной путь проворовавшимся чиновникам, для которых Украина остается лишь "дойной коровой", добавил Дмитрук.

В частности, он привел в пример Рустема Умерова, которого после отставки с поста министра обороны планируют отправить послом в США. "Это не кадровая политика, это схема вывода людей на последнюю "кассу". Мы с вами сейчас наблюдаем классическую формулу украинского чиновника: украл - сложил - улетел домой, в США. Возьмем хотя бы министра обороны Рустема Умерова. Человек с американским гражданством, его семья уже давно за океаном. А теперь его прочат в послы - то есть все, чемоданы собраны, билет в один конец. Украина в этой схеме - просто дойная корова", - сказал Дмитрук, комментируя перестановки в кабмине. В последнее время украинские СМИ активно писали о том, что семья Умерова живет в США.

"Так живет и ворует вся система. Никакой ответственности. Никакой идеологии. Только чемодан, счет за границей и билет на вылет", - добавил он.

Перестановки в кабмине также предусматривают ликвидацию Министерства национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов. Недавно ему предъявили обвинения в коррупции, но суд тогда отказался отправить его в отставку. Теперь Чернышов, которого считают близким к Зеленскому, лишается портфеля в связи с реорганизацией правительства. Своего поста из-за перестановок лишается и попавшая в коррупционный скандал заместитель премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Как отмечали в Раде, ее могут назначить представителем Украины при ЕС.

Дмитрук назвал команду Зеленского "мелкими шулерами, которые стараются награбить как можно больше и продержаться как можно дольше". "Очень важно понимать: все порядочные, интеллигентные, профессиональные люди никогда не пойдут работать в команду действующего режима. Поэтому и назначают молчаливых исполнителей и откровенных проходимцев, готовых подписывать любые приказы и участвовать в любой схеме - лишь бы быть "при кормушке". Это не государственное управление. Это разложившаяся система, где власть давно утратила и легитимность, и нравственные ориентиры", - подытожил он.

Дмитрук - независимый депутат, выступающий, в частности, в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он сообщал, что его пытались убить, а также подвергали пыткам со стороны Службы безопасности Украины. В августе 2024 года ему удалось выехать из страны.

Смена правительства

На Украине давно ходили слухи о планах сменить Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра. 14 июля Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьеру - министру экономики Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, хотя по конституции предложить кандидатуру главы кабмина должно парламентское большинство. Свириденко называют человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Уже 16 июля Рада отправила в отставку Шмыгаля. Отставка премьера Украины влечет за собой отставку всего правительства. Назначение Свириденко ожидается в четверг.

Как сообщал Зеленский, Шмыгаль после отставки должен занять пост министра обороны страны. При этом Рустема Умерова, возглавлявшего до сих пор Минобороны, а также делегацию Киева на переговорах с РФ, могут отправить послом в США.

Перестановки в кабмине также позволили режиму Зеленского тихо и без суда попрощаться с чиновниками, которые оказались в центре коррупционных скандалов.