Его общий объем составит €2 трлн

БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила увеличить следующий семилетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы на €800 млрд, его общий объем составит €2 трлн, против €1,2 трлн в 2021-2027 годах. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии о предложениях по формированию нового бюджета ЕС.

"Еврокомиссия предложила сформировать новый бюджет ЕС на уровне €2 трлн", - говорится в документе.

Еврокомиссия предложила выделить дополнительное финансирование странам ЕС, которые граничат с Россией, Белоруссией и Украиной, мотивируя это повышенными рисками безопасности.