Демократическая партия не умеет "управлять, вести политику и выбирать одерживающих победу кандидатов", отметил президент США

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал скандал вокруг публикации обвиненного в растлении малолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна "новой мистификацией" Демократической партии.

"Мошенничества и мистификации - это все, на что способны демократы. Это все, что у них есть. Они не умеют управлять, вести политику и выбирать одерживающих победу кандидатов", - написал он в социальной сети Truth Social.

"Их новая афера - это то, что мы всегда будем называть мистификацией Джеффри Эпштейна", - добавил Трамп.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории. Однако в июле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов финансиста не существует.

На этой неделе Трамп заверил, что не возражает против публикации дополнительных данных из дела Эпштейна. При этом американский лидер уточнил, что такие сведения должны быть достоверными.