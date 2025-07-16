ЕК предложила выделить Украине €100 млрд на 2028-2034 годы

В текущем бюджете на 2021-2027 годы отдельных статей финансирования для каких-либо не входящих в Евросоюз государств не предусмотрено

БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила выделить Киеву €100 млрд в проекте следующего семилетнего бюджетного плана сообщества на 2028-2034 годы. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии о предложениях по формированию нового бюджета ЕС.

"Еврокомиссия намерена выделить дополнительные €100 млрд для Украины, своего главного стратегического партнера, чтобы поддержать восстановление и реконструкцию Украины", - говорится в документе.

В текущем бюджете ЕС на 2021-2027 годы отдельных статей финансирования для каких-либо не входящих в Евросоюз государств не предусмотрено.

Общий объем нового семилетнего бюджета ЕС установлен на уровне €2 трлн, что на €800 млрд больше, чем на текущий период 2021-2027 годов.

Переговоры об утверждении нового многолетнего бюджета ЕС начнутся в сентябре этого года и должны завершиться к сентябрю 2027 года, после чего в рамках положений этого плана будут формироваться годовые бюджеты Евросоюза.