На этом фоне Управление гражданской авиации республики приняло решение временно закрыть один из своих воздушных коридоров

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. Израильская авиация нанесла новые удары по южным районам Сирии. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan.

По ее данным, на этот раз обстрелам подверглась провинция Дераа, граничащая с Эс-Сувейдой, где с 13 июля происходят вооруженные столкновения. О пострадавших в результате авиаударов и о причиненном ими ущербе пока неизвестно.

На этом фоне Управление гражданской авиации Сирии приняло решение временно закрыть один из своих воздушных коридоров, соединявший между собой Дамаск и Басру.

Столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов вспыхнули в провинции Эс-Сувейда 13 июля. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.