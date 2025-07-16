Глава Минфина ФРГ призвал США к серьезным переговорам с ЕС по вопросу пошлин

Ларс Клингбайль отметил, что европейцы хотят справедливой сделки с американцами

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал США к серьезным переговорам с Европейским союзом (ЕС) по вопросу пошлин без угроз и провокаций.

"Наша рука по-прежнему протянута, однако мы не будем участвовать во всем", - сказал Клингбайль после встречи со своим французским коллегой Эриком Ломбаром. Его слова приводит агентство DPA. Европейцы, как отметил министр, хотят справедливой сделки с американцами.

В то же время, как подчеркнул глава Минфина ФРГ, уже сейчас необходимо подготовить решительные контрмеры для защиты рабочих мест и компаний в Европе. От пошлин администрации президента США Дональда Трампа, как считает Клингбайль, будут только проигравшие. Они, по его мнению, представляют угрозу экономике США как минимум в той же степени, что и компаниям в Европе.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим пошлинам в 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских пошлин, но параллельно уже подготовил список американских экспортных товаров на 72 млрд евро в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.