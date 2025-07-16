МИД Турции ранее распространил заявление, в котором назвал атаки Израиля на Дамаск актом саботажа против усилий новых властей Сирии по обеспечению мира, стабильности и безопасности

СТАМБУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в телефонном разговоре со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани о необходимости скорейшего прекращения вмешательства в дела Сирии извне и обеспечения стабильности в арабской республике. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком министерстве.

"Министр Фидан отметил, что израильские атаки на юге Сирии и на Дамаск вызывают тревогу. Он подчеркнул, что вмешательство, угрожающее региональной безопасности и усилиям по установлению стабильности в Сирии, должно быть прекращено как можно скорее, и заявил о необходимости приложения заинтересованными сторонами усилий для установления мира в Сирии", - отметили источники.

Фидан также обсудил атаки Израиля на Дамаск в телефонном разговоре со специальным посланником США по Сирии Томом Барраком. "Министр Фидан отметил, что израильские атаки на Сирию и конфликты на юге этой страны должны быть прекращены", - сообщили источники в турецком МИД.

МИД Турции ранее распространил заявление, в котором назвал атаки Израиля на Дамаск актом саботажа против усилий новых властей Сирии по обеспечению мира, стабильности и безопасности.

Ранее в среду израильская армия заявила, что нанесла удар по комплексу зданий сирийского Генштаба в Дамаске. До этого министр обороны еврейского государства Исраэль Кац предупредил, что Израиль продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов.