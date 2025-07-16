Еще 34 человека получили ранения

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. Число жертв израильских ударов по сирийской столице Дамаску возросло до 3, более 30 человек пострадали. Об этом сообщило министерство здравоохранения Сирии.

"Число погибших в результате израильских бомбардировок Дамаска увеличилось до 3, еще 34 человека получили ранения", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Первый из них затронул район столицы, в котором расположен Генштаб ВС Сирии, а последующие - само здание генштаба и, как утверждают СМИ, Президентский дворец.

Со своей стороны израильская армия подтвердила бомбардировку сирийской столицы и связала ее с обострением обстановки на юге страны, где с 13 июля происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, которых поддерживает Израиль.