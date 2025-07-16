Агентство сообщило, что Словакия намерена блокировать санкции до тех пор, пока не "будут сняты ее опасения по поводу изъятия ее из плана Еврокомиссии по полному запрету странам Евросоюза закупать российский газ с 2027 года"

БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Послы ЕС вновь не смогли принять 18-й пакет санкций против России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои дипломатические источники.

Агентство сообщило, что санкции вновь заблокировала Словакия. Словакия намерена блокировать санкции до тех пор, пока не "будут сняты ее опасения по поводу изъятия ее из плана Еврокомиссии по полному запрету странам Евросоюза закупать российский газ с 2027 года", пишет агентство.

Словакия добивается исключения для себя из этого запрета минимум до 2034 года, поскольку страна не имеет выхода к морю и не может самостоятельно импортировать сжиженный природный газ. То есть для Братиславы отказ от возможности получать российский газ означает переход к полной энергозависимости от соседних европейских стран.

В свою очередь бельгийский телеканал RTBF отметил, что 18-й пакет также блокирует Мальта, которая считает, что санкции против перевозчиков российской нефти в этом пакете могут затронуть ее интересы как страны, специализирующейся на морских перевозках.

План Еврокомиссии по запрету странам ЕС закупать российский газ принимается в рамках торговой политики ЕС, а не внешней политики. Торговые решения в Совете ЕС принимаются квалифицированным большинством, в отличие от внешнеполитических, которые принимаются только единогласно.

То есть Словакия может блокировать утверждение 18-го пакета санкций, однако даже Венгрия и Словакия вместе не смогут заблокировать план запрета закупок российского газа. Именно поэтому Словакия использует вето на 18-й пакет санкций, поскольку на данный момент это для нее единственный рычаг получить юридические гарантии доступа к свободным поставкам газа.

Главы МИД ЕС не смогли принять 18-й пакет санкций на заседании Совета ЕС во вторник, после которого глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что страны ЕС "очень-очень близки" к санкциям против России, и выразила надежду, что этот пакет будет принят в среду. Она также признала, что 18-й пакет не получается принять "уже 2 месяца".