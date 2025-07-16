По данным агентства, президент США также хочет заключить торговое соглашение наподобие той сделки, что была заключена между Вашингтоном и Пекином в его первый президентский срок

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп смягчил тон своих высказываний в отношении Китая для того, чтобы не поставить под угрозу возможность личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, американский лидер также хочет заключить торговое соглашение наподобие той сделки, что была заключена между Вашингтоном и Пекином в первый президентский срок Трампа. Как указывает агентство, на заседаниях со своими подчиненными президент США зачастую занимает наименее воинственную позицию.

Ряд должностных лиц американской администрации обеспокоены таким положением дел, отмечает Bloomberg. В частности, одобрение экспорта в КНР необходимых для развития искусственного интеллекта (ИИ) производительных чипов H20 корпорации Nvidia некоторые восприняли как отход Вашингтона от жесткой позиции о передаче американских технологий Пекину.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что Трамп может осенью посетить Китай с руководителями американских компаний. Издание предполагает, что визит может состояться в конце октября, когда в Республике Корея пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а в Малайзии - встреча в верхах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Американский президент обычно посещает оба этих мероприятия.