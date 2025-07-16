США готовы к ним, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет возобновления переговоров по своей ядерной программе, Вашингтон готов к ним.

"Они хотят переговоров, они очень хотят переговоров", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на встрече с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой. "Мы не торопимся, потому что мы сказали, что сделка уже могла быть достигнута. Они должны были пойти на сделку, а потом мы разбомбили их в нескольких местах", - продолжил американский лидер.

"Мы не торопимся. Но если они хотят переговоров, мы готовы к ним", - подчеркнул глава Белого дома.

Как сообщил во вторник портал Axios со ссылкой на источники, США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном, в противном случае Тегеран "столкнется с жесткими санкциями".

Как заявил в понедельник официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, Иран и США пока не достигли договоренности о месте и времени проведения нового раунда переговоров по ядерной сделке. По словам дипломата, Иран "не вернется за стол переговоров", пока "не убедится в плодотворности дипломатических усилий и переговорного процесса".