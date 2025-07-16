Бахрейн не намерен отправлять на Украину ракеты для комплексов Patriot

Есть необходимость сохранить их в королевстве, отметил его премьер-министр, наследный принц Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Руководство Бахрейна не планирует передавать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил премьер-министр, наследный принц королевства Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа.

"В настоящее время таких планов нет, так как у нас есть оперативная необходимость сохранить их в Бахрейне на данный момент", - сказал он во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом Доме, отвечая на вопрос о журналиста о том, планирует ли Бахрейн передать Украине ракеты для комплексов Patriot, которые королевство получает от США. В свою очередь Трамп отметил, что у Бахрейна "их много".

14 июля президент США сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.