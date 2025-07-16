При этом президент США фактически допустил отправку Джерома Пауэлла в отставку до истечения срока его полномочий

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп назвал неточными сообщения средств массовой информации о якобы имеющихся у него намерениях попытаться отправить Джерома Пауэлла в отставку с поста руководителя Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США.

"Они не соответствуют действительности", - заверил американский лидер, комментируя эти публикации на встрече с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой в Белом доме. На просьбу уточнить, рассматривает ли он вариант увольнения Пауэлла, Трамп ответил отрицательно. "Нет, я об этом не говорю. К счастью, нам предстоит осуществление изменений в следующие примерно восемь месяцев, и мы выберем [в качестве следующего главы ФРС] кого-то хорошего, мы подберем кого-то. Я лишь хочу [видеть] справедливую работу [ФРС]", - сказал руководитель американской администрации.

Тем не менее затем он фактически допустил отправку Пауэлла в отставку до истечения срока его полномочий. "Я ничего не исключаю. Но это (увольнение Пауэлла - прим. ТАСС) крайне маловероятно. Только если ему придется уходить из-за мошенничества", - заявил президент. "В отношении него уже ведется расследование", - добавил он, не вдаваясь в детали. При этом глава Белого дома с негодованием отозвался о дорогостоящих планах реконструкции комплекса зданий ФРС, утвержденных Пауэллом.

Трамп ранее неоднократно выступал с жесткой критикой в отношении Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финрегулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. ФРС в июне приняла решение оставить ставку в диапазоне 4,25-4,50%. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае следующего года. ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.