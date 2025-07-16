Министерство обороны до сегодняшнего дня возглавлял Рустем Умеров

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский выдвинул на пост министра обороны Украины кандидатуру Дениса Шмыгаля, который до сегодняшнего дня возглавлял кабмин.

"Сегодня я уже подписал документы в Верховную раду о Денисе Шмыгале как новом министре обороны", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

16 июля Рада отправила в отставку Шмыгаля с поста премьер-министра. Это влечет за собой отставку всего правительства. Министерство обороны до сегодняшнего дня возглавлял Рустем Умеров.

Зеленский также подтвердил, что в Минобороны войдет Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое возглавлял Герман Сметанин. Сам Сметанин вернется на должность главы компании "Укроборонпром". "Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром". Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинское оружие на фронте, во всех наших операциях составляет около 40 % <...>. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство", - сказал Зеленский. По его словам, Минобороны также проведет аудит всех договоренностей в сфере вооружения с западными партнерами.

Зеленский прямо не сказал, что Умерова отправят, как ожидалось, послом в США, но анонсировал продолжение кадровых перестановок, в том числе в дипломатическом корпусе. "Денис [Шмыгаль] знает все вызовы в сфере обороны. Рустем Умеров будет помогать, в частности, на международном треке всеми договоренностями, а также необходимой координацией. Рассчитываю на поддержку Верховной радой и других кадровых шагов. Завтра будут представлены соответствующие приоритеты. Также готовим изменения на некоторых дипломатических направлениях - в посольствах Украины", - сказал он.

Ожидается, что уже в четверг Верховная рада проголосует за назначение новым премьер-министром Юлии Свириденко, которая до сих пор занимала пост вице-премьера - министра экономики. Ее называют человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака.