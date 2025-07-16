Израиль ударил по Катане к юго-западу от Дамаска

Информации о последствиях авиаудара пока нет

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. Израильская авиация обстреляла сирийский город Катана, расположенный в 20 км к юго-западу от столицы республики Дамаска. Об этом сообщило агентство SANA.

Информации о последствиях авиаудара пока нет.

Ранее Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Первый из них затронул район столицы, в котором расположен Генштаб ВС Сирии, а последующие - само здание генштаба и, как утверждают СМИ, Президентский дворец. По последним данным сирийского Минздрава, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 3 человека, еще 34 пострадали.

Со своей стороны израильская армия подтвердила бомбардировку сирийской столицы и связала ее с обострением обстановки на юге страны, где с 13 июля происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, которых поддерживает Израиль.