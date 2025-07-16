Аэропорт Саутенд возобновил работу после катастрофы с бизнес-джетом

Аэропорт открылся для небольшого количества рейсов

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Аэропорт Саутенд под Лондоном начал принимать рейсы на посадку спустя три дня после приостановки работы из-за катастрофы с бизнес-джетом.

"Лондонский аэропорт Саутенд 16 июля частично открывается для небольшого количества рейсов после трагического воздушного инцидента 13 июля и последующего закрытия. Четыре рейса [авиакомпании] EasyJet приземлятся в лондонском аэропорту Саутенд 16 июля вечером. [Авиакомпания] Eastern Airways также осуществит один пустой рейс для перебазирования. Нормальные операции авиалиний возобновятся утром 17 июля", - говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.

В среду полиция графства Эссекс сообщила, что в результате катастрофы погибли два пилота, врач и медсестра. На 12-метровом самолете Beechcraft King AirB200, переделанном для медицинской транспортировки, команда привезла в Великобританию на лечение пациента. После этого борт должен был вернуться в Нидерланды, но разбился при взлете. По данным телеканала Sky News, оба пилота - граждане Нидерландов, а медсестра и врач - чилийцы.

Катастрофа бизнес-джета произошла 13 июля примерно в 15:45 по местному времени (17:45 мск). По свидетельству очевидцев, двухмоторный турбовинтовой самолет упал через несколько секунд после взлета. Следствие ведут эксперты Бюро по расследованию авиационных происшествий.