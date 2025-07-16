Послы государств - членов Евросоюза 16 июля в очередной раз не смогли договориться о расширении ограничений

БРАТИСЛАВА, 16 июля. /ТАСС/. Словакия просит отложить голосование о 18-м пакете антироссийских санкций до конкретизации гарантий Еврокомиссии (ЕК) перед республикой по газу. Об этом говорится в письме премьер-министра Словакии Роберта Фицо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, текст которого глава республики разместил в Facebook.

"До тех пор [получения гарантией по газу] Словакия будет просить отложить голосование о 18-м пакете санкций", - написал Фицо.

Между тем информационное агентство TASR сообщило, что Словакия вновь заблокировала принятие новых санкций против РФ. Послы государств - членов ЕС 16 июля в очередной раз не смогли договориться о расширении ограничений.

Словацкие власти заявляют, что предлагаемое ЕК введение запрета на импорт российского газа в Евросоюз с 1 января 2028 года неприемлемо для республики. Братислава настаивает на гарантиях, что в случае его утверждения будет и далее получать газ по разумным ценам и в необходимом объеме. Удовлетворением этих требований она обуславливает поддержку 18-го пакета санкций ЕС против РФ.