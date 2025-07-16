ООН не получала уведомления от Европы о восстановлении санкций по Ирану

Процедура snapback, предусмотренная Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подразумевает восстановление всех санкций СБ против Тегерана

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Секретариат ООН не получал уведомления от стран "евротройки" (Великобритании, Франции и ФРГ) об инициативе активизировать уже этим летом механизм snapback, который подразумевает восстановление всех санкций Совета Безопасности всемирной организации против Тегерана в случае отсутствия прогресса в переговорах по иранской ядерной программе. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы не получали официального письма", - ответил он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Процедура snapback, предусмотренная Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подразумевает восстановление всех санкций СБ ООН против Тегерана в связи с его ядерной программой, снятых по условиям принятого в 2015 году СВПД.