Собрание планируется на фоне удара Израиля

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Экстренное заседание совета безопасности ООН по Сирии в связи с ударом Израиля может пройти 17 июля. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник во всемирной организации.

"Заседание, вероятнее всего, пройдет уже 17 июля", - сообщил источник в ответ на соответствующий вопрос.

16 июля Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Первый из них затронул район столицы, в котором расположен Генштаб ВС Сирии, а последующие - само здание Генштаба и, как утверждают СМИ, Президентский дворец. По последним данным сирийского Минздрава, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 3 человека, еще 34 пострадали.

Со своей стороны израильская армия подтвердила бомбардировку сирийской столицы и связала ее с обострением обстановки на юге страны, где с 13 июля происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, которых поддерживает Израиль.