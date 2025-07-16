Гидеон Саар отметил, что "дальнейшее преследование меньшинств не позволит достичь стабильности в Сирии, что противоречит интересам самой Европы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июля. /ТАСС/. Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар провел телефонные разговоры с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, а также коллегами из Германии и Греции Йоханном Вадефулем и Йоргосом Герапетритисом, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. Главной темой бесед стало обострение обстановки в Сирии, в связи с чем Саар заявил собеседникам о недопустимости преследования там этнорелигиозных меньшинств.

Согласно заявлению, израильский министр указал коллегам на "повторяющиеся убийства и нападения на меньшинства в Сирии: алавитов, курдов, друзов и христиан как со стороны сирийского режима, так и поддерживающих его банд джихадистов, при этом режим использует эти события в своих интересах". "Утверждения о "независимом расследовании" событий являются фарсом как потому, что в них участвовали силы самого режима, так и потому, что мы до сих пор помним аналогичное пустое обещание, данное после массовых убийств алавитов", - уверен Саар.

Он напомнил, что "защита меньшинств и уважение их прав являются одними из условий, выдвинутых самим Евросоюзом для снятия санкций с Сирии". По мнению Саара, "дальнейшее преследование меньшинств не позволит достичь стабильности в Сирии, что противоречит интересам самой Европы".

Ранее во вторник израильская армия заявила, что нанесла удар по комплексу зданий сирийского Генштаба в Дамаске. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Израиль продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы.

Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории соседней арабской республики, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.