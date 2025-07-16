Глава МИД еврейского государства Гидеон Саар отметил, что в Сирии после смены власти наблюдается "явление, которое повторяется снова и снова - преследование меньшинств, доходящее до убийств и погромов"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июля. /ТАСС/. Израиль намерен сохранить статус-кво в южных районах Сирии и обеспечить безопасность у своих границ. Об этом заявил на брифинге глава израильского МИД Гидеон Саар.

"Наши интересы в Сирии известны, ограничены и ясны. Прежде всего - сохранить статус-кво на юге Сирии, вблизи нашей границы, и не допустить появления угроз для Израиля в этом районе. Второе - предотвратить ущерб друзской общине, с которой у нас, с друзскими гражданами Израиля, есть крепкая и прочная связь", - сказал он.

По его оценке, в Сирии после смены власти наблюдается "явление, которое повторяется снова и снова - преследование меньшинств, доходящее до убийств и погромов". Саар напомнил, что насилию в Сирии ранее подвергались курды, христиане, алавиты, друзы. "Иногда это делает сам режим (сирийское правительство - прим. ТАСС), иногда - джихадистские бандформирования, являющиеся его опорой, а чаще всего - и те, и другие вместе", - полагает он.

Израильский министр при этом поставил под вопрос легитимность новых властей в Дамаске, напомнив, что в стране не проводились выборы. "Это не режим, избранный демократическим путем. Иногда, когда я нахожусь на дипломатических встречах, со мной говорят о "транзите власти", но это режим, который захватил власть силой, придя из Идлиба в район Дамаска, воспользовавшись определенными обстоятельствами. Конституция, которую он продвигает, недемократична и была отвергнута широкими слоями населения", - считает Саар.

Он подчеркнул, что, с точки зрения еврейского государства, "любое нарушение израильских интересов в Сирии не может остаться без ответа". "Я убежден, что если режим в Дамаске не одумается, он в конечном счете отдалится от всех целей, которые сам перед собой поставил - прежде всего, от налаживания управления страной и экономического процветания. Поэтому будет разумно, если в Дамаске опомнятся и порядок будет восстановлен", - отметил Саар.

Обострение обстановки в Сирии

Ранее во вторник израильская армия заявила, что нанесла удар по комплексу зданий сирийского Генштаба в Дамаске. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Израиль продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы.

Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории соседней арабской республики, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.