Первый заместитель американского госсекретаря Майкл Ригас констатировал, что заявления о введении пошлин в вашингтонской администрации уполномочены делать другие сотрудники

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация может принять меры против поставок палладия в США из России, включая введение пошлин на него. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Майкл Ригас, курирующий вопросы менеджмента и ресурсов.

"Я бы представил многосторонний подход, предусматривающий введение пошлин на российский палладий", - отметил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, говоря о возможных шагах американских властей. Заместитель госсекретаря дал такой ответ на вопрос сенатора Стива Дэйнса (республиканец от штата Монтана). Законодатель спросил, какие меры может принять Вашингтон в связи с тем, что российская сторона якобы "наводнила рынок палладием, способствуя снижению цен". Дэйнс напомнил, что в Монтане, где добывают упомянутый металл, в связи с этим были уволены около 700 сотрудников.

"Похоже, что этот вопрос может быть связан с национальной безопасностью и требовать введения пошлин на важнейшие полезные ископаемые", - сказал Ригас. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости обеспечения внутри страны "важнейших поставок для нужд национальной безопасности", добавил он.

Заместитель госсекретаря США также констатировал, что заявления о введении пошлин в вашингтонской администрации уполномочены делать другие сотрудники.

В октябре 2024 года Анатолий Антонов, который в то время был послом России в Вашингтоне, отметил, что из РФ в США, в частности, поставляют удобрения, урановое сырье и палладий. Палладий применяется в производстве катализаторов для автомобилей, в электронной и химической промышленности, а также в других сферах.

Агентство Bloomberg в октябре 2024 года сообщило со ссылкой на источники, что США попросили другие страны Группы семи (G7) рассмотреть возможность введения санкций в отношении российских палладия и титана.