Это важно, чтобы все стороны могли обеспечить деэскалацию и определить дальнейшие действия, указала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что властям Сирии следует для снижения напряженности отвести войска из района на юге страны, где проживают друзы. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы призываем сирийское правительство фактически отвести войска, чтобы все стороны могли обеспечить деэскалацию и определить дальнейшие действия", - сказала она. "Я думаю, что цель именно такая, учитывая суть происходящего", - добавила Брюс.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента также подчеркнула: "Как отметили президент [США Дональд Трамп] и госсекретарь [Марко Рубио], они ожидают скорейшей деэскалации, это было классическое недопонимание между Израилем и Сирией". Брюс добавила, что США ожидают также отведения сил Израилем, но не пояснила, откуда именно. Она не ответила, просили ли США Израиль прекратить наносить удары по Сирии.

Как ранее отметил госсекретарь Марко Рубио, администрация США ожидает, что имеющее место обострение ситуации между Израилем и Сирией прекратится "в ближайшие несколько часов". Он отметил, что конфликт вызван старыми и крайне сложными историческими причинами.

Израиль ранее нанес удары по комплексу зданий сирийского Генштаба и еще одному "военному объекту" в Дамаске. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что еврейское государство продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы. Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории соседней арабской республики, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.