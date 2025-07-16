В Госдепе назвали небезграничным терпение Трампа в вопросе Украины

Действия американского лидера и "решение предоставить Украине дополнительные оборонительные вооружения являются указанием на это", указала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Терпение президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского кризиса не безгранично. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

На вопрос о том, получили ли США от российской стороны какие-либо указания на "заинтересованность в дипломатическом урегулировании", Брюс заявила, что "высказывания президента [США Дональда] Трампа дают наиболее полное представление о том, положительно ли он оценивает ситуацию и доволен ли тем, что делает [российский лидер] Владимир Путин". "Разумеется, мы слышали, что он недоволен, <...> не впечатлен тем, каким образом развивается ситуация", - продолжила Брюс.

По ее словам, действия Трампа и "решение предоставить Украине дополнительные оборонительные вооружения являются указанием на это". "Как я говорила ранее, несмотря на то, что он дипломат и всегда настроен оптимистично относительно дипломатических методов, он также реалист. Мир [в ситуации] с Ираном, с новыми мерами, принятыми президентом в отношении России, видит, что хотя он терпеливый человек, он не готов поступиться своим видением для достижения [целей]", - заключила представитель Госдепа.

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.