Военный представитель движения Яхья Сариа отметил, что повстанцы также запустили в сторону Израиля четыре беспилотника

ДОХА, 16 июля. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли серию ударов по целям в Израиле, атаковав в том числе аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением баллистической ракеты. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Ракетные войска <...> провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар баллистической ракетой типа "Зульфикар" по аэропорту Лод (имеется в виду Бен-Гурион - прим. ТАСС)", - сказал Сариа, обращение которого транслировал подконтрольный "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah.

По словам военного представителя хуситов, повстанцы также запустили в сторону Израиля четыре беспилотника. Два аппарата были нацелены на военный объект в пустыне Негев, еще два дрона атаковали аэропорт Бен-Гурион и порт в городе Эйлат на юге еврейского государства. Согласно утверждению Сарии, все аппараты "успешно достигли своих целей".

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что военные перехватили одну ракету, запущенную из Йемена. Как уточнили в армейской пресс-службе, в ряде районов страны, в частности в пустыне Негев и в окрестностях Мертвого моря, прозвучали сирены воздушной тревоги. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.