По мнению журнала, объявленные президентом США меры по поддержке Киева вряд ли смогут изменить "общую траекторию" конфликта

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не питал симпатий по отношению к Украине или Владимиру Зеленскому, когда одобрил возобновление поставок вооружений Киеву. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на представителей Белого дома и советников.

По их словам, последние решения Трампа по поддержке Украины не отражают его "нового стратегического мировоззрения" и его приверженности "традиционным трансатлантическим альянсам" как противовесу России. Журнал пишет, что Трамп, скорее всего, почувствовал себя "оскорбленным" из-за твердой позиции президента РФ Владимира Путина по конфликту на Украине, которую он выражал в ходе телефонных разговоров с Трампом.

По мнению The Atlantic, объявленные им меры по поддержке Киева вряд ли смогут изменить "общую траекторию" конфликта.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.