Депутат Александр Качура уточнил, что утром 17 июля комитет государственной власти рассмотрит представление

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский официально предложил Верховной раде назначить Юлию Свириденко премьер-министром Украины. Об этом сообщил депутат Александр Качура.

"В Раду поступило представление о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины. Завтра утром комитет государственной власти рассмотрит его", - написал он в своем Telegram-канале.

Еще 14 июля Зеленский предложил Свириденко, занимавшей пост первого вице-премьера - министра экономики Украины, возглавить правительство. Сегодня Верховная рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра, что, по закону, влечет за собой отставку всего правительства.