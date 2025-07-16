Особое беспокойство польского министра образовании Барбары Новацкой вызвал фрагмент учебника по истории Украины за 10 класс, пишет агентство PAP

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Министр образования Польши Барбара Новацкая попросила коллегу из Украины Оксена Лисового изменить подход к освещению Волынской резни в учебниках истории.

"Польская сторона с большим беспокойством обращает внимание на содержание учебников по истории Украины, которые описывают произошедшие с 1943 по 1947 год события на Волыни", - цитирует фрагмент письма Новацкой Лисовому агентство PAP. Особое беспокойство министра вызвал фрагмент учебника по истории Украины за 10 класс, в котором события Волынской резни описываются как этап украинско-польской войны, длившейся до 1947 года, а ее причиной названы "массовые убийства украинцев, совершенные солдатами Армии Крайовой (подпольная польская военная организация, подчинявшаяся польскому правительству в изгнании - прим. ТАСС)". Новацкая попросила Лисового "сделать анализ действующих учебников и подготовить новые, которые будут отвечать духу современного состояния польско-украинских отношений".

В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025 году 11 июля был объявлен государственным памятным днем. В апреле 2025 года начались первые поисковые работы в Тернопольской области.