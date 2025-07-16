Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус назвал неприемлемым значительное увеличение бюджета ЕС "в то время, когда все государства-члены прилагают существенные усилия по консолидации своих национальных бюджетов"

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Правительство Германии заявило, что ФРГ не сможет принять предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы.

"Европа сталкивается с историческими вызовами, на которые должен дать ответ следующий финансовый план. Мы должны повысить нашу конкурентоспособность и стать готовыми к обороне", - отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. Европа, по его словам, должна иметь возможность действовать глобально. "Значительное увеличение бюджета ЕС неприемлемо в то время, когда все государства-члены прилагают существенные усилия по консолидации своих национальных бюджетов", - констатировал представитель кабмина ФРГ.

"Поэтому мы не сможем принять предложение Еврокомиссии. Мы также не поддерживаем дополнительное корпоративное налогообложение, предложенное Еврокомиссией", - указал он. В то же время Корнелиус подчеркнул, что необходимо поддерживать реформаторский подход ЕК и сосредоточиться на новых приоритетах бюджета. "Это правильный курс, который сделает Европу сильной в будущем", - резюмировал представитель правительства Германии.

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить следующий семилетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы на €800 млрд, его общий объем составит €2 трлн, против €1,2 трлн в 2021-2027 годах. При этом Еврокомиссия предложила выделить дополнительное финансирование странам ЕС, которые граничат с Россией, Белоруссией и Украиной, мотивируя это повышенными рисками безопасности. Переговоры об утверждении нового многолетнего бюджета ЕС начнутся в сентябре 2025 года и должны завершиться к сентябрю 2027 года, после чего в рамках положений этого плана будут формироваться годовые бюджеты Евросоюза.