Смена кабмина происходит в первый раз за пять лет, хотя отставки и назначения отдельных министров происходили регулярно

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Верховная рада Украины на заседании в пятницу проголосует по кандидатуре Юлии Свириденко, предложенной на пост премьер-министра страны, а также утвердит членов нового правительства.

Смена кабмина на Украине происходит в первый раз за пять лет, хотя отставки и назначения отдельных министров происходили регулярно. Ключевые позиции во власти, однако, останутся у людей Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, который даже укрепит свое положение.

Порядок назначения

Свириденко ранее занимала пост первого вице-премьера - министра экономики. Формально ее предложила правящая партия "Слуга народа", однако фактически Свириденко еще в понедельник назвал новым премьером Владимир Зеленский. "Слуга народа" обладает большинством в парламенте, так что обеспечит необходимые голоса для ее утверждения, независимо от того, как проголосует оппозиция.

Затем Свириденко представит Раде новых членов правительства. Их назначение могут рассмотреть общим списком или голосовать по каждой кандидатуре. Отдельно Зеленский вносит кандидатуры главы МИД и министра иностранных дел. Как ожидается, Рада утвердит в четверг весь состав нового правительства, потому что затем у нее начинается летний перерыв в работе. Однако если процесс затянется, парламент может собраться еще на одно заседание во вторник, 22 июля.

Протеже Ермака

Свириденко считается ставленницей Андрея Ермака, так что назначение дополнительно усилит его позиции.

Как заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, "Свириденко более близка к Ермаку, то он теперь будет держать кабмин на коротком поводке".

Состав правительства

Депутаты Рады и украинские СМИ назвали уже фактически весь состав нового правительства. Часть министров сохранит свои посты, другие сменят кабинеты, но лица останутся в значительной степени те же. В прессе Украины нынешнюю смену правительства уже назвали "перестановкой кроватей". Часть министерств будет ликвидирована ради сокращения расходов на фоне роста трат на оборону.

Прежний премьер Денис Шмыгаль станет министром обороны. Андрей Сибига сохранит пост министра иностранных дел. Останутся на своих должностях также министр внутренних дел Игорь Клименко, министр финансов Сергей Марченко, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, министр спорта Матвей Бедный, министр образования Оксен Лисовой, министр здравоохранения Виктор Ляшко. Алексей Кулеба сохранит свой пост вице-премьера по восстановлению, министра развития общин и территорий.

Заместитель Свириденко Алексей Соболев станет новым министром экономики. Прежнему министру энергетики Герману Галущенко прочат пост министра юстиции, а новым министром энергетики станет прежняя министр экологии Светлана Гринчук. Новым человеком в правительстве станет Денис Улютин, который возглавит министерство социальной политики.

Ликвидируется министерство национального единства, которое возглавлял Алексей Чернышов. Сам Чернышов находится под следствием по обвинениям в коррупции.

Также исчезнут министерства аграрной политики и продовольствия и экологии, их функции перейдут к министерству экономики. Упраздняется также министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, его обязанности передадут Минобороны.

Остается неясным лишь то, кто возглавит министерство культуры вместо уходящего Николая Точицкого и какова будет судьба прежнего вице-премьера, министра по европейской интеграции Ольги Стефанишиной, которую также подозревают в коррупции. По утверждению ряда СМИ, она может стать представителем Украины при Евросоюзе в Брюсселе.

Уходящий министр обороны Рустем Умеров, как ожидается, станет новым послом в США. Дальнейшие изменения в дипломатическом корпусе также ожидаются, но уже на следующей неделе.

Вопреки конституции

Экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров ранее заявил в интервью ТАСС, что Зеленский предложил назначить Свириденко в обход конституции, согласно которой "кандидатура премьер-министра выдвигается советом коалиции". Он пояснил, что собирается коалиционное большинство в парламенте, выдвигает кандидата и направляет его кандидатуру президенту на согласование.

Кроме того, продолжил Азаров, кандидатов в новый кабмин должна была представить Свириденко, а не Зеленский. По словам бывшего премьера, они утверждаются не Зеленским, а Радой, за исключением министра обороны и министра иностранных дел, однако Зеленский, как подчеркнул Азаров, "наплевал на конституцию уже давно".

Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, ранее вынужденный покинуть Украину из-за преследования со стороны СБУ, также заявил ТАСС, что смена правительства проходит с нарушением конституционных процедур и при отсутствии прозрачности. "Никаких прозрачных процедур или конституционных принципов уже давно нет. Кандидаты не обсуждаются в парламенте, не проходят общественные слушания", - отметил он.

"От перестановки чисел сумма не меняется - как ни крути, а результат один. Эта пословица как нельзя лучше описывает "перестановки" в кабмине Украины, - резюмировал Дмитрук. - Пока мы не остановим этот режим, все эти "перестановки" будут продолжением одного и того же спектакля: меняются актеры, но сценарий - один и тот же".

Отсутствие реальных последствий отмечают и СМИ Украины. Издание "Страна" назвала нынешние перестановки "самой ничего не меняющей сменой правительства в истории Украины".