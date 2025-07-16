Гутерриш предпримет очередную попытку достичь прогресса в кипрском урегулировании

Генсек ООН планирует провести двусторонние встречи с лидерами кипрских общин, чтобы окончательно выяснить их позиции

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Новый саммит по решению кипрской проблемы в привычном для форумов такого статуса формате "пять плюс один", то есть с участием лидеров греческой и турецкой общин острова, руководства МИД трех держав - гарантов кипрской безопасности - Великобритании, Греции и Турции, а также лично генсека ООН Антониу Гутерриша, пройдет в ближайшие сутки в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

В 02:00 мск 17 июля, когда по времени Восточного побережья США будет еще 19:00 предыдущего дня, Гутерриш соберет на тожественный ужин всех участников саммита. Среди них будут лидер греков-киприотов, президент Республики Кипр Никос Христодулидис, лидер турок-киприотов Эрсин Татар, министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис, глава МИД Турции Хакан Фидан и замруководителя Форин оффиса Стивен Доти.

В четверг Гутерриш планирует провести двусторонние встречи с лидерами кипрских общин, чтобы окончательно выяснить их позиции перед пленарным заседанием саммита, которое, как ожидается, продлится с 11:30 до 16:45 по местному времени (с 18:30 до 23:45 мск).

После этого генсек ООН должен будет огласить итоги форума, обозначить перспективы проведения следующего саммита и поставить перед сторонами задачи, которые они должны будут постараться разрешить в период до проведения следующей расширенной встречи по кипрскому урегулированию.

Отличия в позициях сторон

Лидеры греко-кипрской и турко-кипрской общин, судя по их же собственным заявлениям, прибыли на нью-йоркский форум с разными целями. Так, Христодулидис стремится к возобновлению прерванных в 2017 году официальных переговоров по решению кипрской проблемы на основе положений, записанных в резолюциях СБ ООН, в которых обозначено, что на острове должна быть создана двузональная и двухобщинная федерация.

Татар выступает с требованием снятия международной изоляции с самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра и признания за турками-киприотами прав на прямые полеты из-за рубежа на север острова, на прямые политические контакты турко-кипрского руководства на международной арене, а также на осуществление прямой торговли северной части Кипра с зарубежными странами. И это требование лидер турок-киприотов выдвигает в качестве предварительного условия для начала любого переговорного процесса.

Кроме того, как отмечает кипрский информационный портал In-Cyprus, стороны по-разному относятся и к выработанным ООН мерам по укреплению доверия между югом и севером острова. Если греко-кипрская сторона рассматривает их как вспомогательный инструмент для улучшения межобщинных отношений, но отнюдь не как замену всеобъемлющему решению кипрской проблемы, то для нынешнего руководства турок-киприотов это, скорее, средство построения "добрососедских отношений" не между двумя общинами, а между, по сути, двумя отдельными государствами. По этой причине президент Христодулидис подчеркнул перед отлетом на саммит, что никакие меры по укреплению доверия не способны "подменить решение кипрской проблемы".

Однако, несмотря на то что создание на острове двузональной и двухобщинной федерации продолжает фигурировать в резолюциях Совбеза ООН в качестве цели кипрского урегулирования, личный посланник Гутерриша по решению проблемы острова Мария Анхела Ольгин Куэльяр признала в недавнем интервью газете Politis, что на этом этапе федеративная модель перестала быть одновременной точкой отсчета для обеих кипрских сторон, какой она являлась раньше.

Позиция России в кипрском урегулировании

Как подчеркивал в беседе с корреспондентом ТАСС посол Российской Федерации в Никосии Мурат Зязиков, Москва высоко ценит усилия ООН в деле кипрского урегулирования и подход всемирной организации к поиску решения проблемы острова. Глава российской дипмиссии констатировал "неустанное стремление" ООН достичь прогресса в кипрском урегулировании, которое, по его словам, "имеет ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в Восточном Средиземноморье", о чем свидетельствует большое личное внимание к этому вопросу Гутерриша.

"Исходим из необходимости всеобъемлющего, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы в согласованных международно-правовых рамках, которые закреплены в резолюциях Совета Безопасности ООН, при обязательном взаимном учете справедливых интересов и озабоченностей обеих общин. Будучи постоянным членом СБ ООН, Россия постоянно стремится содействовать созданию условий для стабильного и плодотворного развития острова на благо проживающих на нем народов", - отметил Зязиков.