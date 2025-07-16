По информации издания Causeur, Французское агентство развития предоставило Молдавии €40 млн в виде кредита и €5 млн в виде грантов в рамках программы "Европейский план роста 2025-2027"

КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Франция выделяет миллионы евро Молдавии для продвижения пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом заявил бывший премьер республики, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат, комментируя публикацию французского издания Causeur.

В ней утверждается, что Французское агентство развития (AFD) предоставило Молдавии €40 млн в виде кредита и €5 млн в виде грантов в рамках программы "Европейский план роста 2025-2027", часть которых будут направлены на продвижение гендерной идеологии, социальной инклюзивной и woke-повестки.

"Теперь редакционная статья во французском издании Causeur показывает, как десятки миллионов евро приходят из Франции не как реальная помощь, а как инструмент для "социального перевоспитания". Официально деньги предназначены для реформ в энергетике и поддержки гражданского общества, однако они также идут на финансирование мероприятий, связанных с пропагандой ЛГБТ и однополых браков, "переобучением" госслужащих, радикальным феминизмом, изменением языка и учебников для отражения "множественных идентичностей", - написал в своем Telegram-канале Филат.

В июне в Кишиневе произошли столкновения между нарядами полиции и священниками, родителями с детьми, которые вышли протестовать против марша ЛГБТ, охранявшегося по указанию правительства. В тот же день в знак протеста в Кишиневе прошел многотысячный Марш семьи. Однако несколько сотен верующих, среди которых были и священнослужители с иконами и церковными хоругвями, попытались перекрыть движение марша ЛГБТ, двигаясь наперерез. Полиция начала их оттеснять, некоторых скрутили и увели. В ходе стычки стражи порядка сбили с ног несколько человек, в том числе священнослужителя и гражданина с ребенком на руках. Инцидент был зафиксирован очевидцами на видео, которое распространили в социальных сетях участники протестной акции.

Многотысячный Марш семьи был организован Партией социалистов, Партией коммунистов, партией "Будущее Молдовы" и другими оппозиционными формированиями в знак протеста против ЛГБТ-парада. В нем приняли участие бывшие президенты Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин, бывший премьер Василий Тарлев, депутаты парламента, политики, общественники, священнослужители.

Марши ЛГБТ-сообщества ежегодно встречают акции протеста в Кишиневе, из-за чего они неоднократно срывались. Однако в их защиту стали выступать финансирующие власти республики страны ЕС, а правительство начало привлекать достаточно большое количество правоохранителей, чтобы избежать столкновений.