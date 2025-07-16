По словам экс-главы МИД Австрии, базирующаяся в Дамаске армия, подвергшаяся бомбардировкам, является лишь одной из 60 вооруженных группировок, разбросанных по стране

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Нынешнее обострение ситуации между Израилем и Сирией не подойдет к концу быстро несмотря на то, что США ведут переговоры с обеими сторонами. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Два союзника США, Израиль и самопровозглашенное нынешнее сирийское правительство [президента Сирии на переходный период Ахмеда] аш-Шараа воюют друг с другом. Базирующаяся в Дамаске армия, подвергшаяся сегодня израильским бомбардировкам, является лишь одной из 60 вооруженных группировок, разбросанных по всей Сирии. С тех пор как они пришли к власти в декабре 2024 года, их члены были вовлечены в многочисленные массовые убийства, - написала она в своем Telegram-канале. - Лично я не вижу быстрой деэскалации. Длинный список проблем не будет решен с помощью нескольких телефонных звонков".

"Мы говорим не только о двух сторонах конфликта, между которыми как считает Вашингтон "недопонимание". Остальные 59 вооруженных группировок с десятками тысяч профессиональных бойцов могут использовать этот момент для расширения своих сфер влияния, торговли наркотиками и оружием", - добавила Кнайсль.

Она обратила внимание, что Израиль позиционирует себя как страна, защищающая друзов от Дамаска. "Премьер-министр [Израиля Биньямин] Нетаньяху столкнулся с очередным кризисом коалиции, поэтому пришло время бомбить Дамаск после бомбардировок Тегерана во время последнего правительственного кризиса в Израиле. Друзы никогда не просили израильтян вмешиваться", - отметила Кнайсль.

Как ранее отметил госсекретарь Марко Рубио, администрация США ожидает, что имеющее место обострение ситуации между Израилем и Сирией прекратится "в ближайшие несколько часов". Он отметил, что конфликт вызван старыми и крайне сложными историческими причинами.

О друзах

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.