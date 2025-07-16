Президент республики подчеркнул, что "нет другого пути"

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июля. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что хочет, чтобы его страна отказалась от глобального партнерства с НАТО.

"Из НАТО мы должны выйти. Нет другого пути", - сказал он в ходе выступления на чрезвычайной конференции по Газе, которая прошла в Боготе 15-16 июля.

По мнению Петро, Колумбия должна стать членом "другого военного альянса", потому что его страна не может быть "с армиями, которые сбрасывают бомбы на детей". "Они не армии свободы, они армии тьмы. Мы должны создать армию света с участием всех народов, которые захотят присоединиться", - добавил он.

"Мы должны сказать Европе, что, если они хотят быть с Латинской Америкой и Африкой, они должны перестать помогать нацистам. И мы должны сказать народу США вне зависимости от партийной принадлежности, чтобы они перестали помогать нацистам", - сказал Петро.

Договор о глобальном партнерстве НАТО с Колумбией был подписан в Брюсселе в мае 2018 года. Возглавлявший тогда республику Хуан Мануэль Сантос заявлял, что страна не собирается становиться членом альянса и принимать участие в его военных операциях. В мае 2022 года экс-президент США Джо Байден официально предоставил Колумбии статус основного союзника страны вне НАТО.