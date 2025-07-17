Декан факультета международных отношений МГИМО МИД России считает, что президент США осознал, что "глубина кризиса существенно более значительна, чем он предполагал"

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Евгений Кузнецов/. Американский президент Дональд Трамп, недооценив глубину противоречий между Россией и НАТО вокруг Украины, стремится исключить США из числа стран, несущих ответственность за военный крах Украины, переложив вину за поражение Киева на Европу. Такое мнение высказал ТАСС декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

"Урегулирование украинского кризиса невозможно без учета стратегических интересов России, которая ищет устойчивого мира и не довольствуется временным перемирием. Напротив, Дональд Трамп и его команда стремятся остановить боевые действия под гуманитарным предлогом, добиться перемирия на основе минимально достижимых условий и не желают связывать себя продолжительными переговорами об урегулировании - как США это делают в отношении Израиля и ХАМАС, Израиля и Ирана, Индии и Пакистана", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, "со стороны США произошла недооценка глубины и серьезности украинского кризиса, накопленных Россией и НАТО вокруг его противоречий". "Кроме того, украинское правительство во главе с Зеленским для себя видит единственным сценарием выживания продолжение этой войны. Речь идет не о национальных интересах Украины - о сохранении ее территории, экономики, населения, а о выживании режима, который незаконным путем пришел к власти и удерживает эту власть", - добавил Сушенцов.

"Трамп осознал, что глубина кризиса существенно более значительна, чем он предполагал, и делает шаг на пути к выходу из переговорного процесса. Ультимативные угрозы введения таможенных пошлин в размере 100%, усиление поставок вооружений в страны НАТО для передачи Украине позволят Трампу сказать, что он умывает руки: изначально это была не его война, это дело европейцев и украинцев, если они хотят, пусть воюют. США перестанут участвовать как посредники в переговорном процессе, а эти заградительные тарифы - американский способ реагирования, после чего США не несут ответственность за украинский кризис", - указал американист.

Как отметил Сушенцов, "в этой ситуации Трамп также решает задачу исключить Соединенные Штаты из числа стран, потерпевших поражение в случае развития кризиса по военному сценарию и неизбежного поражения Украины". "Ответственность за поражение Украины в таком случае будет лежать на европейцах, и американцы хотят себя из этого уравнения исключить", - пояснил он.

Продажа Европе оружия для Украины

"Возможно, в расчеты американцев также входит то обстоятельство, что европейцы готовы оплачивать эту войну. Европа - довольно состоятельный континент, там накоплены значительные объемы финансовых ресурсов и золота, есть намерение создать собственные крупные вооруженные силы и продолжать финансирование Украины как инструмента для борьбы с Россией", - пояснил эксперт.

Он добавил, что "речь идет о готовности Европы в объеме десятков миллиардов долларов ежегодно поддерживать эту войну, по сути, за счет Украины - ее территории, населения, вооруженных сил, опираясь на режим Зеленского как на инструмент".

"Трамп, видя, что европейцы готовы за это платить, не скрывает, что его главная задача - укреплять фундамент американской национальной экономики, обеспечивать стране выгодные экономические сделки. Такой выгодной экономической сделкой он видит продажу Европе оружия по высоким ценам в силу повышенного спроса, при этом исключая себя из числа стран, на которых будут лежать военные риски, риски поражения, риски эскалации конфронтации", - отметил аналитик.

Пространство для диалога с Россией

"Мы видим, что Трамп оставляет пространство для диалога, говорит, что остается в контакте с Россией и смотрит на развитие событий с позиции разных сценариев, в том числе с позиции переговоров. Видно, что те месяцы, которые прошли с момента начала переговорного процесса между Россией и США, дали возможность американцам услышать нашу точку зрения, и они осознали, что требования, которые предъявляет Россия для урегулирования, на этом этапе американцев не удовлетворяют", - сказал Сушенцов.

По его словам, вероятно, в Вашингтоне считают, что условия для урегулирования на этих условиях еще не созрели: Европа готова воевать, Зеленский говорит, что он готов воевать, и поэтому американцы делают более легкий выбор, так как более сложным выбором было бы начать принуждать Украину к миру, опираясь на реальное положение дел, указывая на неизбежность поражения Украины и говоря, что у нее "нет карт на руках", с чего Трамп и начал этот процесс.

Общая логика развития украинского конфликта не изменится

Говоря о планах Вашингтона направить Киеву новые виды вооружений, Сушенцов отметил, что поставляемые на Украину новые системы динамику конфликта не изменят - пик боеспособности украинских вооруженных сил давно пройден, они испытывают большие проблемы в комплектации. "Европейцы и украинцы сейчас потратили довольно много энергии, чтобы добиться, в целом, ограниченного результата", - добавил он.

По словам американиста, в случае принятия Белым домом решения ввести пошлины против России Трамп "сокращает для Соединенных Штатов возможности участвовать в дальнейших переговорах, так как для Москвы открытым остается вопрос: какой смысл вести переговоры со страной, которая тебя не слышит, как это было при Джо Байдене".

По мнению политолога, в случае реализации угроз в адрес России Трамп сделает шаг, который существенно затянет украинский кризис, не изменив общей логики его развития.

"В качестве косвенных результатов этого решения Трамп получит не соответствующие американским интересам процессы в виде укрепления солидарности в Евразии, укрепления экономических контактов в обход американской финансовой системы и доллара, усиления российско-китайского взаимодействия, расширения группы стран, которые ищут способы ограничить американское влияние на свою внешнюю политику", - заключил Сушенцов.

О решении Трампа

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. По словам главы Белого дома, поставки будут включать 17 систем Patriot.

Американский лидер также заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренности об урегулировании конфликта на Украине.