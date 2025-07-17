Среди них 55 мирных граждан и 79 бойцов сил самообороны

БЕЙРУТ, 17 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 356 человек погибли в ходе вооруженных столкновений в провинции Эс-Сувейда между силами переходного правительства и отрядами самообороны горцев-друзов. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его сведениям, среди убитых 55 мирных граждан и 79 бойцов сил самообороны. Спецподразделения МВД и Минобороны, направленные из Дамаска для восстановления стабильности, потеряли 189 убитыми, а проправительственные формирования арабских племен - 18 ополченцев. Еще 15 сотрудников сил внутренней безопасности погибли в результате израильских авиаударов по Дамаску 16 июля.

Ранее Минобороны республики объявило о выводе всех военных сил из города Эс-Сувейда, где большинство населения составляют друзы, в соответствии с достигнутым соглашением о прекращении огня. Как указывалось в заявлении, "войска покидают Эс-Сувейду после завершения зачистки города от незаконных группировок, контроль над ним будут осуществлять полицейские силы".

Духовный лидер друзов шейх Юсеф Джарбуа приветствовал соглашение о полном прекращении военных действий. "Мы связались с правительством в Дамаске и подтвердили приверженность национальному суверенитету, - сообщил шейх в X. - Работа госучреждений будет восстановлена во всех районах Эс-Сувейды в соответствии с сирийскими законами и нормативными актами".

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.