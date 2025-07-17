Глава Гонконгского регионального арбитражного центра AALCO Hong Kong Ник Чан отметил, что во многом это связано с санкционным давлением и невозможностью для российских участников отстаивать свою позицию в западных арбитражных институтах

ГОНКОНГ, 17 июля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Арбитражные центры в Гонконге рассматривают около 25% международных деловых споров с участием России. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил глава Гонконгского регионального арбитражного центра AALCO Hong Kong (Asian-African Legal Consultative Organization) Ник Чан.

"Я недавно был в Москве, посещал Российский совет по международным делам (РСМД). И я получил информацию, что сегодня 25% споров, связанных с Россией, рассматриваются именно в Гонконге, как важнейшем арбитражном центре в Азии", - сказал Ник Чан.

Он отметил, что во многом это связано с санкционным давлением и невозможностью для российских участников полноценно быть представленными и отстаивать свою позицию в западных арбитражных институтах без предвзятости. Поэтому российские компании идут в Гонконг.

"Мы получаем запросы из России почти ежедневно", - добавил собеседник агентства.

Говоря о своем арбитражном центре, он отметил, что AALCO создана в соответствии с международным правом при поддержке и одобрении 49 стран. "Мы имеем тот же статус, что и международная организация. То есть, это место, куда полиции не разрешено заходить - у нас есть иммунитет. Мы не принадлежим Гонконгу, мы принадлежим 49 странам, которые открыли офис в Гонконге. То есть, мы не подотчетны какой-либо одной стране", - указал Ник Чан.