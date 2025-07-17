The National: Израиль подтвердил планы по созданию "гуманитарного города" в Газе

Инициатива о создании 2-километровой зоны безопасности вдоль всей границы Газы и Израиля также предполагает формирование аналогичной зоны вдоль побережья анклава, пишет газета

ДУБАЙ, 17 июля. /ТАСС/. Представители Израиля в ходе продолжающихся переговоров о прекращении огня в секторе Газа объявили выступающим посредниками Египту и Катару о намерении создать "гуманитарный город" для принудительного размещения в нем жителей анклава и сформировать зону безопасности глубиной в 2 км вдоль всей границы. Об этом со ссылкой на источники сообщила эмиратская газета The National.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что поручил своему ведомству проработать возможность создания "гуманитарного города" на юге Газы на месте разрушенного в ходе боевых действий Рафаха, где потенциально должны разместиться 600 тыс. палестинцев после их проверки на причастность к деятельности радикального движения ХАМАС. Согласно планам израильтян, палестинцы не смогут покидать периметр этого "города". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что это не его план, а инициатива более правых партнеров по коалиции и решения по данному вопросу нет.

Теперь Израиль подтвердил представителям Египта и Катара свое намерение реализовать этот план, а также прибегнуть к другим мерам. Инициатива о создании 2-километровой зоны безопасности вдоль всей границы Газы и Израиля также предполагает формирование аналогичной зоны вдоль побережья анклава. Кроме того, представители еврейского государства заявили посредникам о намерении переселить на узкую полоску побережья неподалеку от Хан-Юниса на юге Газы жителей ряда северных городов анклава.

6 июля переговорный процесс по Газе возобновился в столице Катара. 8 июля советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что переговоры еще не начались, а катарские и египетские посредники проводят консультации с представителями ХАМАС и Израиля с целью преодоления разногласий и определения рамок будущих переговоров. Он отметил, что достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа потребует времени.

В новость внесена правка (9:24 мск) - передается повторно с уточнением имени израильского министра во втором абзаце, верно - Исраэль.