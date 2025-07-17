Евродепутаты требуют отставки координатора ЕК по борьбе с антисемитизмом

По данным портала EUObserver, Катарина фон Шнурбайн приуменьшала масштаб сообщений о голоде в Газе, ставила под сомнение легитимность протестов в странах ЕС и воспроизводила риторику израильского правительства о предвзятости СМИ

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Группа европарламентариев направила коллективное письмо Еврокомиссии (ЕК), в котором потребовала отставки координатора ЕК по борьбе с антисемитизмом Катарины фон Шнурбайн из-за ее высказываний о Газе.

"Мы считаем, что репутация фон Шнурбайн была настолько серьезно подорвана этими разоблачениями, что мы вынуждены требовать ее немедленной замены", - цитирует обращение 26 депутатов Европарламента брюссельский портал EUObserver.

Ранее он сообщил о закрытой встрече фон Шнурбайн с послами ЕС в Тель-Авиве 29 мая, на которой она, как предполагается, приуменьшала масштаб сообщений о голоде в Газе, ставила под сомнение легитимность протестов в странах ЕС и воспроизводила риторику израильского правительства о предвзятости СМИ. Ни одно из ее утверждений не было подкреплено ни ее мандатом, ни доказательствами, указывал EUObserver. По его данным, координатор ЕК также активно выступала против введения санкций ЕС в отношении Израиля.

15 июля главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе обсуждали возможную приостановку действия Соглашения об ассоциации с Израилем в связи с обвинениями в нарушениях прав человека. С соответствующей инициативой ранее выступил исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп. "Совет по иностранным делам в очередной раз завершился ничем <...> Неспособность договориться о санкциях и приостановить действие Соглашения об ассоциации - это акт соучастия в ужасных преступлениях, совершаемых израильской армией и правительством", - написал тогда в соцсети Х евродепутат от оппозиционной итальянской партии "Движение "5 звезд" Данило Делла Валле.