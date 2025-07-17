Сенатор Тед Круз отметил, что организация представляет угрозу нацбезопасности Соединенных Штатов и их союзников

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа получила на рассмотрение законопроект о признании организации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) террористической организацией. Об этом сообщает пресс-служба сенатора Теда Круза.

По ее данным, соответствующий законопроект политик представил в Сенате. Указывается, что документ предусматривает новую стратегию по официальному признанию "Братьев-мусульман" террористической организацией на территории США. Сенатор отметил, что "Братья-мусульмане" представляют угрозу национальной безопасности США и их союзников и что "многие страны Ближнего Востока и Европы уже признали организацию террористической". Как напоминает пресс-служба Теда Круза, аналогичный законопроект был внесен и в Палату представителей США .