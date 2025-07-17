В условиях, когда политическое внимание США переключилось на собственные внутренние дела, некоторые официальные лица в Киеве готовы "проверить границы дозволенного", отметила газета

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Верховенство закона на Украине и прозрачная модель управления страной больше не являются основополагающими критериями для оказания помощи со стороны западных стран. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"На Банковой (улица в Киеве, на которой расположен офис Владимира Зеленского - прим. ТАСС) есть ощущение, что Запад, и особенно США, сместили акценты. <...> Верховенство закона и эффективное управление больше не имеют такого большого значения", - заявил неназванный дипломат, работающий в Киеве.

Отмечается, что в условиях, когда политическое внимание США переключилось на собственные внутренние дела, некоторые официальные лица в Киеве готовы "проверить границы дозволенного". Издание пишет о двух уголовных делах против главы украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина и бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова. По словам дипломата, эти дела "не являются единичными случаями". "Они (уголовные дела - прим. ТАСС) соответствуют определенной схеме: критиков [Зеленского] отодвигают в сторону, лояльных прикрывают", - подчеркнул он.

Вопрос противодействия коррупции стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от помощи которых зависит Киев, называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования выделенных средств одним из условий продолжения поддержки Киева. Тем не менее, по оценкам местных аналитиков, уровень коррупции в стране остается предельно высоким, а действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков.

Об уголовном преследовании Шабунина и Кубракова

11 июля Шабунину были предъявлены обвинения в уклонении от воинской службы, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, он был мобилизован в 2022 году, но "под предлогом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны", получая при этом жалование. Его также обвиняют в использовании в личных целях внедорожника, который был ввезен на Украину в качестве гуманитарной помощи. После, по сообщениям издания "Страна", Шабунина отправили в Харьковскую область на передовую. Глава ЦПК связывает свою отправку в зону боевых действий с критикой законопроекта, которым предлагалось исключить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов, а также за другие критические высказывания в адрес Зеленского и политики властей в целом.

Также 11 июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски у Кубракова по делу о возможной закупке удобрений в Белоруссии. Он был отправлен в отставку весной 2024 года. При этом "Страна" отмечала, что поводом для увольнения послужило то, что Кубраков в обход офиса Зеленского сблизился с посольством США на Украине. Это вызвало сильное недовольство в команде Зеленского.