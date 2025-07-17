Глава венгерского правительства заявил, что прежде всего необходимо добиться мира

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изложил свое видение отношений Евросоюза с Украиной, альтернативное попыткам Брюсселя продолжить военный конфликт в этой стране и одновременно принять ее в ЕС. Глава правительства заявил, что прежде всего необходимо добиться мира, чтобы затем заключить долгосрочные соглашения с Россией и наладить партнерство с Украиной.

"Во-первых, нам срочно нужны прекращение огня и мир. Затем мы должны определить, что из себя представляет Украина - каковы ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится. Наконец, как только мир и ясность будут восстановлены, мы сможем заключить долгосрочные соглашения с Россией и заложить основы стратегического партнерства с Украиной, которое защитит наш суверенитет и обеспечит будущее Европы. Это то, чего мы должны достичь", - написал Орбан в Х.

Правительство Венгрии с самого начала конфликта на Украине последовательно выступает за его урегулирование мирным путем и призывает своих союзников к возобновлению диалога с Россией. Венгрия также отказывается поддержать поспешное присоединение Украины к ЕС, предупреждая, что это нанесет серьезный ущерб европейской экономике и может привести к прямому военному столкновению с РФ.