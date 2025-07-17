Альянс также опасается терактов, разрастания конфликта и эскалации на Ближнем Востоке, заявил глава Объединенных вооруженных сил организации Алексус Гринкевич

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. НАТО будет считать Россию угрозой даже в случае мирного урегулирования конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал американский генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич, возглавляющий Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе.

"У нашего порога - на Украине - продолжается война. <....>. Даже если произойдет мирное урегулирование, Россия сможет восстановить свои возможности. <....>. По моему мнению, несомненно, Россия останется угрозой безопасности", - сказал военачальник, выступая на конференции в Висбадене. Видеозапись в соцсетях опубликовал американский журналист Кен Кретцер.

Гринкевич также перечислил и другие "угрозы", которые фиксирует альянс. По его словам , НАТО опасается терактов, разрастания конфликта и эскалации на Ближнем Востоке. Также "систематически вызов безопасности евроатлантическому" миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе якобы бросает Китай, заявил натовский военачальник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сами придумали себе страшилку российской угрозы. По его словам, это беспардонная ложь собственному народу.