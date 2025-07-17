Премьер-министр Венгрии заявил, что его правительство будет защищать этнических венгров в республике

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Украинские националисты подожгли церковь в Закарпатье и выступили с угрозами в адрес проживающего там венгерского меньшинства. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что его правительство будет защищать этнических венгров на Украине.

"Они подожгли церковь в Закарпатье, а сбоку написали: "Венгров на ножи". Принудительный набор в армию, убийства, поджоги церквей, подстрекательства, запугивания. Все это происходит в Закарпатье с нашими людьми, венграми. Мы вас не бросим, вы можете на нас положиться!" - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Публикация сопровождается фотографией горящей церкви, на стену которой нанесена угрожающая надпись. Премьер не уточнил, в каком городе или поселке произошли эти события.

16 июля Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех украинских военачальников, ответственных за принудительный призыв на армейскую службу, который привел к убийству закарпатского венгра.

По сведениям венгерских властей, 45-летний житель города Берегово (Закарпатская область) Йожеф Шебештьен в середине июня был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе. Об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщили в соцсетях его родственники.

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор 10 июля был вызван в венгерский МИД, где от него потребовали объяснений в связи с убийством Шебештьена. Украинские власти отвергли обвинения в свой адрес. По сообщениям из Киева, командование Сухопутных войск Украины заявило, что Шебештьен умер 6 июля "в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия".