По информации портала, поводом для подачи исков стало закрытие программы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, направленной на защиту от природных катастроф

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. На администрацию американского лидера Дональда Трампа подали в суд 20 штатов США в попытке воспрепятствовать отмене программы грантов, направленных на защиту от потенциальных стихийных бедствий. Об этом сообщил портал Axios.

"Односторонне закрыв флагманскую программу Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) с целью смягчения последствий стихийных бедствий, ответчики действовали незаконно и нарушили основные принципы разделения властей", - говорится в одном из исков.

В апреле FEMA объявило о закрытии программы "Строительство устойчивой инфраструктуры и сообществ", объявив о завершении подобного "расточительного и политизированного" расходования средств, напоминает Axios. Агентство возвращается, согласно заявлению, к основной миссии - "помощи американцам в восстановлении после стихийных бедствий".

В большинстве штатов, подавших иски против FEMA, министерства внутренней безопасности и его главы Кристи Ноэм, у власти находятся демократы, говорится в публикации. Представители министерства внутренней безопасности и FEMA не отреагировали на просьбу Axios прокомментировать ситуацию, отмечается в сообщении.