МИД КНР не подтвердил проведение саммита Китай - ЕС на следующей неделе

Внешнеполитическое ведомство страны не обладает информацией о проведении мероприятия, заявил официальный представитель министерства Линь Цзянь

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство не обладает информацией о проведении на следующей неделе саммита Китай - ЕС. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"На текущий момент у меня нет информации, которую я мог бы предоставить", - сказал он на брифинге, отвечая западному журналисту, который попросил подтвердить проведение указанного мероприятия на следующей неделе.

В июне европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что саммит ЕС - КНР пройдет в Пекине 24-25 июля и будет приурочен к 50-летию китайско-европейских дипломатических отношений.