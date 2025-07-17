Свириденко назначили новым премьером Украины

За решение проголосовали 262 депутата при необходимых 226

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

За ее назначение проголосовали 262 депутата при необходимых 226, против высказались 22 парламентария.

Теперь Свириденко на сегодняшнем заседании Рады должна представить кандидатуры других министров в правительстве, кроме глав Минобороны и МИД. Уже известно, что новым министром обороны вместо Рустема Умерова станет Денис Шмыгаль, а Андрей Сибига сохранит за собой пост министра иностранных дел. Кандидатуры этих министров должен представить в Раде Владимир Зеленский, после чего ожидается голосование по составу нового правительства.

Вразрез с конституцией

Представление о назначении Свириденко накануне внес в Раду Зеленский. 14 июля он предложил ей возглавить обновленное правительство, а 16 июля Рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, что по закону влечет за собой отставку всего правительства.

Ряд депутатов и аналитиков с самого начала отмечали, что назначение Свириденко проходит с нарушением закона. По конституции кандидатуру на должность премьера должна предложить коалиция депутатских фракций или фракция правящей партии и лишь затем ее вносит президент. Формально фракция партии большинства "Слуга народа" собралась вечером 16 июля. При этом депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, пообщавшись с парламентариями от "Слуги" после этого, рассказал, что команда Зеленского не держала членов правящей партии в курсе готовящейся замены правительства и не обсуждала с ними новые кандидатуры. На Украине называют Свириденко человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака и отмечают, что ее назначение укрепит его контроль над правительством. Как заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, "Свириденко более близка к Ермаку, он теперь будет держать кабмин на коротком поводке".

Кроме того, о нарушениях Конституции Украины при смене правительства ранее заявил в интервью ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров. В частности, он отметил, что кандидатов в новый кабмин должна была представить Свириденко, а не Зеленский. По словам бывшего премьера, они утверждаются не Зеленским, а Радой, за исключением министра обороны и министра иностранных дел, однако Зеленский, как подчеркнул Азаров, "наплевал на конституцию уже давно".

Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в комментарии ТАСС также указал, что смена правительства проходит с нарушением конституционных процедур и при отсутствии прозрачности. По его словам, единственный критерий отбора в кабмин Украины - это молчаливое подчинение режиму Зеленского.