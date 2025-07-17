По информации CNN, в федеральный бюджет США вернутся $9 млрд

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил законопроект об аннулировании государственных расходов на иностранную помощь и финансирование общественных вещательных компаний NPR и PBS на общую сумму $9 млрд. Эти траты уже были заложены в американском бюджете, поэтому Белому дому потребовалась поддержка Палаты представителей и Сената для их отмены.

По информации телеканала CNN, теперь в федеральный бюджет вернутся $7,9 млрд, выделенные Госдепартаменту на функционирование Агентства США по международному развитию (USAID), а также $1,1 млрд, направленные американской Корпорации общественного вещания. Эта сумма практически полностью соответствует двухлетнему бюджету корпорации, через которую NPR и PBS получают госфинансирование.

4 июня президент США Дональд Трамп направил в Конгресс запрос об аннулировании госрасходов на иностранную помощь и финансирование NPR и PBS. NPR объединяет 797 радиостанций США, PBS - 354 некоммерческих телестанции в 50 штатах.

14 апреля газета The Washington Post сообщила, что Белый дом хочет сократить финансирование Госдепартамента почти в два раза. Объем средств, выделяемых международным организациям, власти намерены уменьшить почти на 90%. Прекратить планируется финансирование, в частности, миротворческих миссий, ООН, НАТО и 20 других международных институтов.

3 февраля администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого ведомства.