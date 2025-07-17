По данным турецкого Минобороны, в результате авиаударов Израиля по Сирии дислоцированный там воинский контингент Турецкой Республики не пострадал

СТАМБУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Анкара готова оказать помощь Дамаску в укреплении его обороноспособности, если такая просьба поступит от новых сирийских властей. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в турецком Минобороны.

"Мы ранее заявляли, что окажем любую поддержку в укреплении обороноспособности Сирии и поддержке ее борьбы с терроризмом, если они попросят об этом", - отметили источники.

По данным Минобороны Турции, в результате авиаударов Израиля по Сирии дислоцированный там турецкий воинский контингент не пострадал. "Нет никакой негативной ситуации с нашими войсками и персоналом в Сирии по результатам израильских авиаударов", - сообщили источники.